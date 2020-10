Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener sucht Streit (05.10.2020)

Blumberg (ots)

Zu Streitigkeiten kam es am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Handwerkerstraße. Drei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren waren in einer Gaststätte gewesen, in der sich auch ein betrunkener 47-Jähriger aufhielt. Nach dem der Betrunkene dort Personen provoziert hatte, verließ die Gruppe die Gaststätte, um einer Auseinandersetzung mit ihm aus dem Weg zu gehen. Der 47-Jährige verließ dann jedoch ebenfalls das Gebäude und versuchte, mit den drei Männern auf der Straße einen Streit anzuzetteln. Die alarmierte Polizei konnte den aggressiven Mann des Platzes verweisen und nach Hause schicken.

