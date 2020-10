Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (05.10.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute gegen 8.30 Uhr an einer Kreuzung ereignete. Ein 23-jähriger Seat-Fahrer wollte von der Hochstraße in die Straße "Am Hoptbühl" fahren. Beim Überqueren der Schwenninger Straße übersah er einen 36-Jährigen, der mit einem Toyota Corolla stadtauswärts unterwegs war. Es kam in der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß der Autos. Verletzte gab es nicht. Den nicht mehr fahrbereiten Seat musste ein Abschleppdienst aufladen.

