Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Waffenfund bei PKW-Kontrolle

BautzenBautzen (ots)

Bei der Kontrolle eines polnischen Taxi am 07. Januar 2021 gegen 10:15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz in Uhyst a.T. fanden Bautzner Bundespolizisten eine zugriffsbereite Pistole. Die Pistole lag in der Seitenablage der Fahrertür und gehörte dem 53-jährigen polnischen Fahrer. Es handelte sich beim genauen Hinschauen um eine Schreckschusswaffe, einen Nachweis, dass der 53-Jährige diese besitzen und führen darf konnte er nicht vorweisen. Nach dem Fund wurden der Fahrer und PKW durchsucht und dabei fanden die Beamten noch ein nicht zugelassenes Pfefferspray. Beide Gegenstände wurde vor Ort sichergestellt und gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

