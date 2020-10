Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Paketbetrüger aufgeflogen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einen Paketbetrug vereiteln konnte ein aufmerksamer Zusteller am Freitag, 16. Oktober, gegen 12 Uhr, auf dem Nordenstiftsweg.

An seinem Lieferfahrzeug wurde der Mitarbeiter eines Paketdienstleisters von einer Person nach einem Paket gefragt. Zur Bestätigung ließ sich der Mitarbeiter den Ausweis zeigen, an dessen Echtheit er erhebliche Zweifel hegte. Das bemerkte offenbar auch der Unbekannte und entfernte sich, ohne das Paket zu erhalten, umgehend in Richtung Oranienburgerstraße.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten gefälschte Klingelschilder auf der Lieferanschrift feststellen - die Wohnung steht nämlich aktuell leer.

Bei dem Inhalt des Pakets handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen hochwertigen Elektronikartikel.

Bei dem augenscheinlichen Paketbetrüger handelt es sich um einen geschätzt 1,70 bis 1,75 Meter großen 40 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur. Er hat eine dunkle Hautfarbe und einen Stoppel-Bart. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz und einer roten Wollmütze bekleidet.

Bei Hinweisen zu der beschriebenen Person wenden Sie sich bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

