Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Sporthalle

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte versuchten am Sonntag, 18. Oktober, zwischen 2 Uhr und 10.15 Uhr, in eine Sporthalle an der Schieferstraße einzubrechen. Dabei hebelten sie erfolglos an der Eingangstür und zerschlugen deren Glasscheiben. Das Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

