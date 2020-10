Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gartenhütte

Hamm-Herringen (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Sonntag, 18. Oktober 2020, in der Zeit von 07.30 Uhr und 07.50 Uhr in eine Gartenhütte am Keltenweg ein. Er hebelte mit einer Eisenstange ein Vorhängeschloss auf und gelangte so in die Hütte. Aus der Hütte entwendete der Unbekannte ein Trekkingrad im Wert von über 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

