Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand eines Müllcontainer

Hamm-Mitte (ots)

Ein brennender Müllcontainer beschädigte am Sonntag, 18. Oktober 2020 eine Außenlampe einer Gaststätte in der Martin-Luther-Straße. Gegen 02.30 Uhr bemerkten Passanten das Feuer und informierten die Feuerwehr. Der Müllcontainer brannte komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell