Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer angefahren und geflüchtet - Polizei stoppt Alkoholsünder

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Radfahrer am Samstag, 17. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Im Landwehrwinkel". Der Radler war um 18.30 Uhr in Höhe des dortigen Lebensmittelladens unterwegs. Dabei wurde er von einem 47-jährigen Honda-Fahrer übersehen, der vom Parkplatz des Geschäfts auf die Straße abbog. Das Auto flüchtete zunächst, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten in der Atemluft des Hammers Alkoholgeruch wahr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der leicht verletzte Radfahrer wollte bei Bedarf selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (lh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell