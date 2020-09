Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Rolex-Armbanduhr geraubt

Duisburg (ots)

Ein 80-jähriger Duisburger hat am Dienstagnachmittag (22. September, 14:30 Uhr) bei der Polizei angerufen, weil ihm zwei Unbekannte seine Rolex-Armbanduhr entrissen hätten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann auf dem Niederhalener Dorfweg in Höhe einer Eisdiele am Rhein antreffen. Dort gab er zu Protokoll, dass er in seinem Auto saß und ein Eis gegessen habe, als ein Mann und eine Frau auf einmal seine Türe aufgerissen haben. Sie drückten ihn in den Sitz und rissen dem Mann die Armbanduhr vom Arm. Dann flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung.

Beide sind circa 30 Jahre alt und haben braune Haare. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, trug eine lange Hose und einen Pullover. Die Frau ist circa 1,70 Meter groß und hat eine korpulente Statur. Sie hatte auffallend knallrote Lippen.

Zeugen für das KK 13 wenden sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell