Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Autofahrer fährt Mädchen an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (21. September, 8:20 Uhr) hat der Fahrer eines dunklen Kastenwagens - ähnlich einem VW Caddy - an der Schachtstraße eine 12 Jahre alte Radfahrerin angefahren. Er touchierte das Mädchen beim Abbiegen von der Schachtstraße nach rechts in die Dr.-Hans-Böckler-Straße. Die 12-Jährige überquerte die Straße mit ihrem Rad gerade bei Grün, als das Auto sie traf. Das Mädchen stürzte und verletzte sich; der Autofahrer fuhr davon. Ein Zeuge berichtete der Polizei, dass er das flüchtige Fahrzeug auf die A 59 in Richtung Süden auffahren sah. Zum Kennzeichen oder den Insassen des Wagens gibt es keine Hinweise. Jetzt sucht die Polizei weitere Unfallzeugen und den Fahrer des dunklen Kastenwagens. Sie werden gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung unter der Rufnummer 0203 2800 an das Verkehrskommissariat 21 der Duisburger Polizei zu wenden.

