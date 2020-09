Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizei fahndet mit Foto nach Taschendieb

Duisburg (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung wendet sich die Polizei Duisburg an die Bevölkerung: Das Kriminalkommissariat 36 sucht einen Mann, der bereits am 19. Juli 2019 gegen 19 Uhr eine Handtasche aus einem offen stehenden Fenster eines geparkten Autos auf der Wanheimer Straße gestohlen hatte. Das Fahrzeug stand in Höhe der Liebfrauenstraße. Eine Videokamera filmte den Mann, als er mit der Tasche unter dem Arm flüchtete. Der Eigentümer erhielt später die Tasche zurück. Was jedoch fehlte, war das Bargeld, das sich zuvor darin befunden hatte.

Der folgende Link führt zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-diebstahl-aus-kraftfahrzeugen

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

