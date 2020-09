Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Als eine 45-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag (21. September, 16:50 Uhr) mit ihrem Fiat von der Mülheimer Straße nach links auf den Zooparkplatz abbiegen wollte, übersah sie einen neben ihr fahrenden 53-Jährigen im VW und stieß mit ihm zusammen. Beide waren in Richtung Duisburg unterwegs. Bei dem Unfall verletzten sich die Autofahrer und der vierjährige Sohn der Verursacherin. Ein Abschleppdienst verbrachte den Fiat und den VW in eine Werkstatt, da beide nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

