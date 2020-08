Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Motorrad verunglückt

53894 Mechernich- Weiler am Berge (ots)

Donnerstagnachmittag (17.40 Uhr) befuhr ein niederländischer Motorradfahrer die Kreisstraße 45 von Eschweiler nach Weiler am Berge. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den 52- Jährigen aus Utrecht in ein Krankenhaus.

