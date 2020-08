Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lager ausgeräumt

53879 Euskirchen (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag Trödelutensilien aus einer Tiefgarage an der Münstereifeler Straße. Die Eigentümerin hatte ihre zum Verkauf gesammelten Gegenstände in der Tiefgarage bis zum nächsten Verkauf gelagert. Die Diebe betraten die Garage und nahmen Gegenstände in einem Gesamtwert im hohen dreistelligen Euro- Bereich mit.

