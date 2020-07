Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 26.07.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Einbruch und Diebstahl

Heinsberg - In der Nacht zum 25.07.2020 gelangten bislang unbekannte Täter, nachdem sie den Zaun durchtrennt hatten, auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Straße "Vinn". Hier hebelten sie ein Gartenhäuschen auf, ließen augenscheinlich aber nichts mitgehen. In der unmittelbaren Nachbarschaft wurde im selben Tatzeitraum ein Aufsitzmäher, der unter einem frei zugänglichen Carport stand, entwendet.

Diebstahl von Zweirädern

Erkelenz - In der Zeit 24.07.2020, 20:00 Uhr - 25.07.2020, 12:00 Uhr, wurde ein in der Theodor-Körner-Straße abgestelltes Krad der Marke "Yamaha" gestohlen.

Übach-Palenberg - Ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke "Piaggio" wurde im Zeitraum 24.07.2020, 18:30 Uhr - 25.07.2020, 09:30 Uhr, durch unbekannte Täter in der Poststraße entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell