Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200821-1-pdnms Zeugenaufruf nach Raub in Neumünster

Nweumünster (ots)

Neumünster/Am Abend des 20.08.20 um 21.20 Uhr kam es auf dem ZOB in Neumünster zu einem Raub. Der Geschädigte wurde von zwei Tätern angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als er dem nicht nachkam, wurde er von einem der Täter ins Gesicht geschlagen. Währenddessen wurden zwei Unbeteiligte auf den Vorfall aufmerksam. Diese verließen den Tatort allerdings wieder, weil die Täter einen Spaß zwischen Freunden vorspielten. Wir bitten insbesondere diese beiden Zeugen sowie auch weitere Personen, die Auskünfte zu dem Geschehen am ZOB geben können, sich mit der Polizei unter der Tel.: 04321/9450 in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell