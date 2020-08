Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200819-4-pdnms Verunfallter Dienstwagen, BAB 7

Bad Bramstedt/BAB7 (ots)

Bad Bramstedt/BAB 7/Am 18.08.20 um 15.52 Uhr fuhr eine Funkstreife zur Absiche-rung eines Unfalles auf der Autobahn 7 Fahrtrichtung Norden kurz vor der Anschlussstelle Bad Bramstedt. Im Weiteren wechselte ein VW Transporter vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei missachtete er einen an hinten herannahenden Tesla. Durch die Berührung kollidierte dieser mit der Mittelschutzplanke, während der Transporter zurück über den Mittelfahrstreifen in Richtung Standstreifen schleuderte. Dort kollidierte er mit dem zur Sicherung der Unfallstelle abgestellten Streifenwagen. Den Einsatzkräften gelang es sich rechtzeitig durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit zu bringen. Dabei erlitt die Polizistin einen Schock. Der Fahrer des VW-Transporters musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

