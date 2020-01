Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Rauchen im Hauptbahnhof führt in die Haftanstalt

Einer Streife der Bundespolizei fiel im Hamburger Hauptbahnhof ein Mann auf, der auf dem Nordsteg rauchte. Die Beamten überprüften ihn und stellten fest, dass nach ihm mittels Haftbefehl nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefahndet wurde.

Am 30.01.2020 gegen 18:30 Uhr befand sich eine Streife der Bundespolizei im Hamburger Hauptbahnhof. Auf dem Nordsteg fiel den Beamten ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf, der eine Zigarette rauchte. Der Raucher wurde polizeilich überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem in Kiel lebenden Mann mittels Haftbefehl gesucht wurde. Dieser war durch das Amtsgericht Kiel wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen worden. Der Mann wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt. Da er den haftbefreienden Betrag von 650 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Hamburger Haftanstalt überstellt.

Hier erwartet den 31-Jährigen nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen.

