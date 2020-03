Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Pizzeria - Täter auf der Flucht festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

In den Morgenstunden des 30. März 2020, wurde gegen 3 Uhr ein Zeuge in seiner Wohnung auf verdächtige Geräusche aufmerksam, die aus Richtung der Sedanstraße zu vernehmen waren. Bei der Nachschau stellte er einen Mann fest, der versuchte die Eingangstür zu einer Pizzeria aufzubrechen. Als sich der Ganove ertappt sah, flüchtete er fußläufig vom Tatort. Die alarmierte Polizei konnte den flüchtigen Täter anhand der durchgegebenen Personenbeschreibung im Nahbereich antreffen und festnehmen. Es handelt sich dabei um einen polizeilich einschlägig bekannten, 24-jährigen Mann aus Hamm. Der Straftäter wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl. (as)

