Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hamm-Norden (ots)

Unbekannte versuchten am Sonntag, 29. März 2020, in der Zeit von 0 Uhr bis 0.35 Uhr, über den Balkon in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schottschleife gewaltsam einzudringen. Sie hebelten mit entsprechendem Werkzeug erfolglos an der Balkontür und einem Fenster. Zu einem Eindringen in die Wohnung ist es nicht gekommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

