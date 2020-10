Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Rohbau und Baustellencontainer

Northeim (ots)

Northeim, Im Schliepas/ Einmündung Wallstraße, Freitag, 09.10.2020, 14.00 Uhr - Montag, 12.10.2020, 06.40 Uhr

NORTHEIM (köh) - Unbekannte Täter brachen am Wochenende in einen Rohbau und Baustellencontainer Im Schliepas/ Einmündung Wallstraße ein. Die Täter gelangten durch Gewalteinwirkung auf die Zugangstüren in den Rohbau sowie in die Container und entwendeten dort diverse Elektrowerkzeuge von bislang unbekanntem Wert. Der Schaden an den insgesamt 5 tatbetroffenen Türen wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Das 2. Fachkommissariat der PI Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

