Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Krankenhaus-Randalierer beißt Polizeibeamten

Hamm-Mitte (ots)

Weil ein Mann das Marienhospital an der Nassauerstraße nicht verlassen wollte, wurden die Ordnungshüter am 16. Oktober um 21.40 Uhr gerufen. Diese sprachen dem 69-jährigen Hammer zunächst einen Platzverweis aus. Der Unruhestifter zog es jedoch vor, im Laufschritt zurück in die Ambulanz zu eilen. Als er davon abgehalten wurde, biss der Mann einen Polizisten in den Finger. Anschließend beruhigte er sich und kam dem Platzverweis nach. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Polizist konnte nach ambulanter Behandlung den Dienst fortsetzen. (lh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell