Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeuge stellt Handtaschendieb

Hamm-Mitte (ots)

Mit der Reaktionsschnelle eines 29-jährigen Zeugen hatte ein 35-jähriger Dieb aus Hamm am Donnerstag, 15. Oktober, wohl nicht gerechnet. Der 35-Jährige ergriff in einer Spielhalle an der Poststraße gegen 19.30 Uhr die Handtasche einer Besucherin von einem Stuhl und rannte mit seiner Beute in Richtung Allee-Center. Dies bemerkte der 29-jährige Zeuge, der sich ebenfalls als Kunde in der Spielhalle aufhielt und eilte dem Handtaschendieb sofort hinterher. In Höhe der Mittelinsel am Richard-Matthaie-Platz konnte der Verfolger den 35-Jährigen zu Fall bringen. Er leistete keine Gegenwehr und gab die Handtasche an die mittlerweile eingetroffene Eigentümerin heraus. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten brachten den Tatverdächtigen zur Polizeiwache.(hei)

