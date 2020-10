Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher gestört

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag, 15. Oktober, in ein Einfamilienhaus an der Albert-Einstein-Straße einzubrechen.

Eine Bewohnerin wurde gegen 19.15 Uhr auf einen Mann vor ihrer Haustür aufmerksam, der "Sturm klingelte". Zwei weitere Männer befanden sich zu dieser Zeit an der Straße und passten augenscheinlich auf.

Als die Bewohnerin ein Geräusch am Fenster wahrnahm, machte sie lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin ergriffen die drei Unbekannten zu Fuß die Flucht. Alle drei sind etwa 1,70 Meter groß, haben schwarze, kurze Haare und einen Bart. Sie haben ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und waren dunkel gekleidet.

An dem Fensterrahmen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. In das Haus gelangten die Tatverdächtigen nicht. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in Tatortnähe geben kann, wird gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu kontaktieren.(hei)

