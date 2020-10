Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Apotheke

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, bis Samstag, 17. Oktober, 7.40 Uhr, in eine Apotheke am Heessener Markt einzubrechen. Im rückwärtigen Bereich konnte ein stark beschädigtes Fenster festgestellt werden. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

