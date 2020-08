POL-LG: ++ Milchautomat aufgebrochen ++ Einbrecher stehlen Brillengestelle ++ vermisste Seniorin mit Mantrailer und Hubschrauber gesucht ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Adendorf - vermisste Seniorin mit Mantrailer und Hubschrauber gesucht

Am frühen Nachmittag des 01.08.20 verließ eine 77-Jährige unbemerkt das Seniorenheim in der Röntgenstraße und kehrte nicht zurück. Nachdem sie bereits zur Kaffeezeit vermisst wurde, suchte man im Seniorenheim und der Umgebung. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Adendorf/ Erbstorf beteiligten sich an der Suche. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, der mit einer Wärmebildkamera am Abend u.a. den Golfplatz an der Moorchaussee absuchte, da es entsprechende Hinweise gegeben hatte, dass sich die 77-Jährige dorthin verlaufen haben könnte. Weiterhin waren Hundeführer des DRK mit einem als Mantrailer geschulten Hund im Einsatz. Die Seniorin blieb jedoch zunächst weiterhin verschwunden. Erst am Abend des 02.08.20 meldete sich ein Anwohner in der Röntgenstraße, dass er auf einem Grundstück gegenüber des Seniorenheims eine ältere Dame entdeckt hatte, bei der es sich dann um die 77-Jährige handelte. Die Seniorin wurde notärztlich versorgt und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in das Klinikum in Lüneburg gebracht.

Lüneburg - tätliche Auseinandersetzung

Nach ersten Ermittlungen war Streitigkeiten um Geld, weshalb es am 03.08.20, kurz nach Mitternacht, in der Graf-von-Moltke-Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen größtenteils jungen Männern kam. Zunächst wurde die Polizei nach Kaltenmoor gerufen, weil sich dort etwa 15 bis 20 Personen lautstark streiten würden. Bei Eintreffen der Polizei zerstreuten sich etliche der Personen, die dort angeblich nur gefeiert hätten. Später wurden zwei Männer im Alter von 20 bzw. 21 Jahren von einer Gruppe von etwa fünf Männern im Alter von 19 bis 44 Jahren mit Fäusten und Gegenständen geschlagen. Die beiden Heranwachsenden hatten in einem Pkw gesessen, dessen Türen von den Angreifern aufgerissen wurden, bevor sie auf die Insassen einschlugen. Auch der Pkw, in dem die jungen Männer saßen, wurde von den Angreifern beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Es wurden Strafverfahren u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Adendorf - Einbrecher stehlen Brillengestelle

Zwischen dem 01. und 03.08.20 brachen unbekannte Täter in ein Optikergeschäft am Rathausplatz ein. Die Täter schlugen die Glasscheibe einer Tür ein und stahlen unzählige Brillengestelle aus den Regalen sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Stapel - Leichtkraftrad gewendet und verunfallt - Fahrer leicht verletzt

Am 02.08.20, gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit einem Leichtkraftrad der Marke Husqvarna die K 57 aus Stapel kommend in Richtung Vockfey. Im Bereich Groß Banratz wendete der 18-Jährige sein Leichtkraftrad und beschleunigte stark. Hierbei verlor er noch während des Wendevorganges die Kontrolle über die Husqvarna. Die Maschine kam in Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige stürzte und prallte gegen einen Telegrafenmast. Er verletzt sich hierbei leicht.

Kirchgellersen - volltrunken am Steuer

Nach Hinweis eines Zeugen wurde am Spätnachmittag des 02.08.20 ein 44-Jähriger von der Polizei zu Hause aufgesucht, da der dringenden Verdacht bestand, dass er mit einem Pkw vom Freibad in der Straße Im Wiesengrund losgefahren sei, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Geschwindigkeitsmessung

Am 31.07.20 wurde in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr, auf der B 493 eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Sieben Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 163 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Weiterhin wurde gegen einen Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Uelzen

Oetzen - Milchautomat aufgebrochen

Am 03.08.20, zwischen 00.00 und 05.00 Uhr, betraten unbekannte Täter eine Milchtankstelle im Mühlenweg. Die Täter brachen den Automaten der Milchtankstelle auf und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Schaden von geschätzten 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel.: 05803/969340, entgegen.

