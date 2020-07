Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einkaufstasche geraubt ++ Widerstand bei Drogenkontrolle - Polizeibeamter verletzt - Unbeteiligte beleidigen Polizeibeamte ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Widerstand bei Drogenkontrolle - Polizeibeamter verletzt - Unbeteiligte beleidigen Polizeibeamte

Am Freitag, 31.07.20, gegen 00.40 Uhr, fiel einer zivilen Polizeistreife zwei Gruppen von jeweils ca. acht Personen auf dem Gelände der Universität auf, aus deren Richtung deutlicher Marihuana-Geruch wahrnehmbar war. Eine der Gruppen, bestehend aus jungen Leuten, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Studenten handelte, spielte Karten, trank Alkohol und hörte Musik. Ein Mann aus der zweiten Gruppe warf, als die Polizeibeamten erkannt wurden, einen Joint weg.

Die Gruppenmitglieder versuchten sich der Kontrolle und Personalienfeststellung zu entziehen, woraufhin Verstärkung angefordert wurde. Die Polizeibeamten wurden von den Betroffenen u.a. als "Scheiß Deutsche" und "Rassisten" beschimpft und bedroht. Im Rahmen einer Identitätsfeststellung kam es zu einem Widerstand mit einem 26-Jährigen. Ihm wurden schließlich Handfesseln angelegt und er wurde mit zur Polizeiwache genommen. Ein Polizeibeamter wurde hierbei so verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war und für mehrere Wochen ausfallen wird. Während der Kontrolle solidarisierten sich die Personen aus der unbeteiligten Gruppe mit den Männern, die kontrolliert werden sollten. Sie beleidigten und beschimpften die Polizeibeamten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Unbeteiligten aktiv in das Geschehen einmischen, wurden weitere Polizeistreifen zur Verstärkung angefordert. Bei den Männern im Alter von 23 bis 26 Jahren, die von den Unbeteiligten unterstützt, jedoch letztendlich doch noch kontrolliert werden konnten, handelte es sich um Personen, die bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten sind und teilweise als Drogenkonsumenten, gewaltbereit bzw. bewaffnet bekannt sind; zwei der Männer waren nach dem Vorfall im April 2018 in Kaltenmoor, bei dem ein damals 20-Jähriger durch einen Schuss ins Bein verletzt wurde, vorläufig festgenommen worden. Es wurden zwei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Unbeteiligten haben sich mit Personen vorbehaltlos solidarisiert, die in der Vergangenheit wiederholt massiv in Erscheinung getreten sind. Eine Amtshandlung zu stören kann unter Umständen dazu führen, dass auch gegen die Störenden Maßnahmen ergriffen bzw. Ermittlungen eingeleitet werden.

Lüneburg - Geldbörse und Smartphone gestohlen

Am 30.07.20, zwischen 09.15 und 10.45 Uhr, wurde einer 71-Jährigen ihre Geldbörse und ihr Smartphone gestohlen. Die Gegenstände hatte sie in ihrem Korb liegen, die sie in der Kirche am Johann-Sebastian-Back-Platz abgestellt hatte. Es entstand ein Schaden von mehr als 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Enkeltrick scheitert

Eine 81-Jährige wurde am Nachmittag des 30.07.20 mehrfach von ihrem angeblichen Enkel angerufen, der nach einem Unfall Bargeld benötigte. Der Seniorin kam das ungewöhnlich vor. Sie handelte genau richtig und verständigte die Polizei. Der unbekannte Betrüger ging leer aus.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl aus Pkw

Am 30.07.20, gegen 10.40 Uhr, wurde aus dem Pkw eines 60-Jährigen, der seinen Pkw für wenige Minuten unverschlossen auf einem Firmengelände in der Seerauer Straße abgestellt und aus den Augen gelassen hatte, eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang Unbekannter hat am 30.07.20, zwischen 10.00 und 18.10 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen Opel beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Hermann-Löns-Straße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro an dem Opel. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einkaufstasche geraubt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Spätnachmittag bzw. frühen Abend des 30.07.20 einer 26-jährigen Uelzenerin ihre Einkaufstasche geraubt. Die 26-Jährige kam von einem Einkaufsmarkt in der Celler Straße und ging einen Waldweg in Richtung Königsberg/ Rehwiese entlang, als ihr der Unbekannte von hinten die grün gestreifte Kunststoff Einkaufstasche entriss und damit flüchtete. In der Tasche befanden sich Einkäufe und Schlüssel. Das Opfer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 185 cm groß, etwas kräftigere Statur - graue Haare, etwas länger als schulterlang - 50-60 Jahre alt - bekleidet mit hellen Jeans, dunklem Oberteil - leicht ungepflegt - etwas dunklerer Hauttyp, europäisches Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Suhlendorf - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am 31.07.20, gegen 00.20 Uhr, wurde in Groß Ellenberg der 31 Jahre alte Fahrer eines Ford von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Ford-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

