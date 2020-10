Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Autowerkstatt

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, 17. Oktober, gegen 17.45 Uhr, in eine Autowerkstatt an der Fangstraße ein. Sie zerstörten die Plexiglasscheibe einer Tür und gelangten so in die Werkstatthalle. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rs)

