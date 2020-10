Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Hamm-Uentrop (ots)

Das Verhalten eines 22-jährigen Hammers führte am Sonntag, 18. Oktober, um 2.20 Uhr dazu, dass er in Gewahrsam genommen wurde. Zuvor wurde die Polizei zum Alten Uentroper Weg gerufen. Dort torkelte der augenscheinlich alkoholisierte Mann immer wieder auf die Fahrbahn, trat gegen einen Stromkasten und Laternen. Gegenüber den Ordnungshütern zeigte er sich ebenfalls fortlaufend aggressiv. Da er trotz Aufforderung sein Verhalten nicht ändern wollte, nahmen ihn die Beamten mit zur Wache. Dort konnte er in einer Zelle seinen Rausch ausschlafen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. (lh)

