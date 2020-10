Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 16. Oktober, 13.00 Uhr, und Sonntag, 18. Oktober, 16.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Kirchgraben" ein. Die Eindringlinge schoben den Rollladen an einem Terrassenfenster nach oben und hebelten dieses auf. Anschließend durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell