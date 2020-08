POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Main-Tauber-Kreis: Mehrere Verkehrsteilnehmer mit Drogen oder Alkohol am Steuer

Mehrere Autofahrer setzten sich am Wochenende hinter die Steuer ihrer Fahrzeuge obwohl sie Alkohol oder Drogen im Körper hatten. Am Samstag wurde ein 26-Jähriger in Tauberbischofsheim kontrolliert, der mit über einem Promille gefahren war. Am Sonntagmittag traf es einen 36-Jährigen, der mit seinem Ford auf der A81 bei Grünsfeld unterwegs war. Da sich bei der Verkehrskontrolle die Anzeichen auf eine aktuelle Rauschmittelbeeinflussung des Mannes verdichteten, wurde ihm ein freiwilliger Drogenvortest angeboten, der anzeigte, dass der Mann wohl Amphetamin und Methamphetamin konsumiert hatte. Einige Stunden später und einige Kilometer weiter wurde auf der Autobahn bei Großrinderfeld ein 58 Jahre alter Sprinter-Fahrer kontrolliert. Auch bei ihm kam der Verdacht auf, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Bei einer Durchsuchung wurden dann auch kleinere Mengen Haschisch und Amphetamine gefunden. Der 58-Jährige musste seinen Führerschein direkt an die Polizeibeamten übergeben und, wie die beiden anderen Autofahrer auch, zu einer Blutentnahme mit in ein Krankenhaus kommen. Auf alle drei kommen nun Anzeigen zu.

Bad Mergentheim: Fahrzeug überschlagen

Mit dem Schock davon gekommen ist ein 52-Jähriger nach einem Unfall am Montagmittag bei Bad Mergentheim. Der Mann war gegen 12 Uhr in seinem Volkswagen auf der Landstraße von Bad Mergentheim in Richtung Assamstadt unterwegs, als er kurz nach der Ortschaft Lustbronn die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Straße abkam. Der Wagen überschlug sich mehrfach, bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Der Wagen konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Mann erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Mergentheim: Ohne Maske aus dem Zug

Weil ein 24-Jähriger am Montagnachmittag ohne Maske aus einem Zug am Bad Mergentheimer Bahnhof stieg und sich danach nicht ausweisen wollte, muss er nun mit Anzeigen rechnen. Der junge Mann wurde gegen 16.40 Uhr von Polizeibeamten dabei beobachtet, wie er ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz auf den Bahnsteig trat und sollte daher kontrolliert werden. Der 24-Jährige verweigerte jedoch auch auf mehrmalige Aufforderung sowohl seine Gesichtsmaske aufzusetzen als auch den Beamten seine Personalien zu nennen. Der Mann versuchte stattdessen einfach vor den Polizisten wegzulaufen und wurde deshalb festgehalten. Er wurde daraufhin so laut und versuchte sich immer weiter gegen die Maßnahmen der Polizei zu wehren, sodass zahlreiche Menschen auf das Geschehen aufmerksam wurden. Letztendlich konnten die Personalien des Mannes ermittelt werden. Er muss nun mit Anzeigen wegen seines Verstoßes gegen die Corona-Auflagen und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Tauberbischofsheim: Kind stößt mit Auto zusammen

Ein 6-Jähriger stieß am Montagnachmittag in Tauberbischofsheim mit dem VW eines 22-Jährigen zusammen. Der Autofahrer wollte gegen 15 Uhr mit seinem Wagen das Gelände einer Tankstelle an der Mergentheimer Straße verlassen und übersah dabei wohl den auf dem Gehweg radelnden 6-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem am Auto ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Das Kind blieb, wie auch der Autofahrer, unverletzt.

Lauda-Königshofen: Unfall beim Abbiegen

Ein Schaden von fast 8.000 Euro ist das Ergebnis eines missglückten Abbiegevorgangs am Montagabend in Lauda-Königshofen. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr in seinem Nissan die Schulstraße entlang und wollte in die Straße "An der Steinklinge" abbiegen. Dabei übersah er wohl den Ford einer 60-Jährigen, der dort bereits fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der am Nissan ein Schaden von rund 3.000 Euro und am Ford ein Schaden von knapp 5.000 Euro entstand. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Wertheim: Diebesgut aus Autos erbeutet

Ein Unbekannter machte sich am Sonntag an mindestens zwei Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Parkplatz Mondsee in der Nibelungenstraße abgestellt waren. Im Zeitraum zwischen 13 und 18 Uhr gelangte der Täter auf unbekannte Weise ins Innere der beiden auf dem Parkplatz abgestellten VW und stahl von dort jeweils einen Geldbeutel. Zeugen die am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

