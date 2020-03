Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Lagerhalle - eine verletzte Person, hoher Sachschaden

Sternberg (ots)

Am 24.03.2020 um 20:35 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock der Brand einer Lagerhalle in der Ortslage 19406 Pastin bei Sternberg gemeldet. Bei Eintreffen der Unterstützungskräfte des Polizeihauptrevieres Güstrow hatten die Freiwilligen Feuerwehren aus Sternberg, Dabel und Witzin bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Trotz aller Bemühungen brannte die Halle komplett aus, die in der Halle gelagerten Maschinen wurden zerstört. Bei dem Versuch noch etwas aus dem Gebäude zu retten erlitt der Eigentümer Verbrennungen an den Händen sowie eine Rauchgasvergiftung. Er wurde durch einen Rettungswagen für weitere Behandlungen in das KMG Klinikum Güstrow verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100.000 EUR. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Jonas Ehmke Polizeikommissar Polizeihauptrevier Güstrow Polizeiinspektion Güstrow

