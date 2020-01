Polizei Essen

POL-E: Essen/Oberhausen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Essen - Wohnungsbrand in Oberhausen - 3. Folgemeldung - Drei Haftbefehle erlassen

Essen (ots)

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Langemarkstraße in Oberhausen am Donnerstag, 5. Dezember gegen 22:30 Uhr (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4461273) hat die Polizei gestern Morgen (Dienstag, 14. Januar / gegen 6 Uhr) vier mögliche Tatverdächtige in ihren Wohnungen vorläufig festnehmen können. Gegen drei Beschuldigte (17/19/20) wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung erlassen. (ChWi)

