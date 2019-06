Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Brand eines Müllcontainers - Kind tatverdächtig

Recklinghausen (ots)

Ein 13-jähriger Junge aus Herten ist tatverdächtig, am Freitag (14.06.) an der Wallstraße eine Mülltonne in Brand gesetzt zu haben. Die Mülltonne stand neben einer Schule. Eine aufmerksame Zeugin meldete dies der Polizei. Bei der Fahndung konnte der Junge ermittelt werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittlungen dauern an.

