Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit falschen Kennzeichen unterwegs...

BautzenBautzen (ots)

...war ein PKW Seat, welcher am 07.Januar 2021 durch Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz auf der Autobahn 4 festgestellt und in Weißenberg kontrolliert wurde. Fahrer war ein 54-jähriger Pole welcher angab, die Kennzeichen welche ursprünglich an einen Nissan gehörten in Zgorzelec gekauft zu haben. Er habe diese dann am PKW angebracht und sei losgefahren. Eine Recherche ergab allerdings, dass der Seat abgemeldet und ohne Versicherung ist. Die weitere Bearbeitung hat das Autobahnpolizeirevier Bautzen übernommen.

