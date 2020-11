POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 20. November 2020:

Polizei Salzgitter

Fümmelse. Holzschuppen brennt nieder

Donnerstag, 19.11.2020, gegen 21:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagabend ein Holzschuppen in Fümmelse, Ziegelei, in Brand. Der Schuppen brannte trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr nieder. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.

Remlingen: Einbruch in Schule

Mittwoch, 18.11.2020, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 19.11.2020, 06:45 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten unbekannte Täter nach Einwerfen zweier Fenster in das Schulzentrum in Remlingen. Zum möglichen Diebesgut und zum entstandenen Schaden können derzeit keine genaueren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fußgängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Donnerstag, 19.11.2020, gegen 16:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Wolfenbüttel, Fischerstraße / Holzmarkt, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen übersah eine 40-jährige Autofahrer, welche aus der Fischerstraße kommend nach links in Richtung Kornmarkt fahren wollte, die Fußgängerin, welche ihrerseits den Holzmarkt aus Richtung Okerstraße kommend abseits des dortigen Fußgängerüberwegs querte. Durch den Zusammenstoß zog sich die Fußgängerin schwere Verletzungen zu. Sie musste mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. Zeugen: 05331 / 933-0

