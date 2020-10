POL-ROW: ++ Unfallflucht auf der B 71 - Polizei bittet um Hinweise ++ Vandalismus im Reisebus ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfallflucht auf der B 71 - Polizei bittet um Hinweise ++ Vandalismus im Reisebus

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf der B 71 - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 71 zwischen der Von-Düring-Kaserne und der Einmündung in Richtung Borchel ereignet hat, sucht die Rotenburger Polizei nach einem Zeugen des Vorfalls. Gegen 16.45 Uhr habe ein unbekannter Autofahrer seinen Wagen zu weit in Richtung Fahrbahnmitte gelenkt. Der Fahrer eines entgegenkommenden Sattelzuges musste nach rechts ausweichen und geriet dabei auf den Grünstreifen. Dort kam es zur Kollision mit einem Leitpfosten. Am Fahrzeug und am Fahrbahnrand entstand Sachschaden. Ein Zeuge sei mit seinem Wagen kurz an der Unfallstelle stehen geblieben, dann jedoch weitergefahren. Er wird gebeten sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Vandalismus im Reisebus

Rotenburg. Unbekannte haben am Sonntagabend im Hirtenweg einen Reisebus demoliert. Zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr drangen sie in das weiße Fahrzeug, das ohne Kennzeichen auf einem Parkplatz abgestellt war, ein. Mit einem Notfallhammer richten die Vandalen im Bus einen Schaden von rund zehntausend Euro an. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

