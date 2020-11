Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 19. November 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Hornburg: Verkehrsunfall, Autofahrer alkoholisiert

Mittwoch, 18.11.2020, gegen 20:05 Uhr

Ein 54-jähriger Autofahrer kam am Mittwochabend vermutlich auch aufgrund seiner hohen Alkoholisierung mit seinem PKW auf der Strecke zwischen Hornburg und Achim nach links von der Fahrbahn ab. Nach Zeugenhinweisen setzte er im Anschluss seine Fahrt trotzdem fort und konnte durch eine Streife der Polizei an seiner Wohnanschrift in Börßum angetroffen werden. Hier stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Wolfenbüttel: Zwei leicht verletzte Autofahrer nach Verkehrsunfall

Mittwoch, 18.11.2020, gegen 16:40 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen auf die Autobahn von der Kreisstraße 90 (Adersheim / Wolfenbüttel) das entgegenkommende, bevorrechtigte Auto eines 53-jährigen Fahrers. Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

