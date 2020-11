POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.11.2020 für den Landkreis Peine.

Polizei Salzgitter

Diebstahl von einer Ladefläche.

Peine, Stederdorf, Heinrich-Hertz-Straße (Autohof), 30.10.2020, 19:30 Uhr-31.10.2020, 06:30 Uhr.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurden, kam es im Tatzeitraum zu einem Diebstahl großer Teile der Ladung. Unbekannte Täter hatten die Sicherung eines Aufliegers aufgebrochen und im Tatverlauf von der Ladefläche einen offensichtlichen Großteil der Ladung entwendet. Es handelte sich um Genussartikel wie Kaffee, Kakao und Tee. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht exakt beziffert werden, dürfte aber nach ersten Einschätzungen mehrere zehntausend Euro überschreiten.

Auf Grund der Menge des Diebesgut ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben könnten. Daher bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 05171/9990 bei den Beamten melden.

Fahrer eines Pkw verstieß gegen mehrere Vorschriften.

Peine, Gunzelinstraße, 19.11.2020, 01:50 Uhr.

Beamte der Polizei konnten den 24-jährigen Fahrer eines Pkw kontrollieren. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubis war. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei den weiteren Ermittlungen konnten die Beamten bei dem Mann ein Einhandmesser auffinden und sicherstellen. Zudem stellten die Beamten eine im Pkw befindliche CO2-Waffe sicher.

Verletzte nach Verkehrsunfall und Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Ilsede, Groß Lafferde, Bierstraße/Ludwig-Jahn-Straße, 18.11.2020, 14:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 25-jährige Fahrerin eines Pkw auf der Ludwig-Jahn-Straße fuhr und auf die Bundesstraße 1 nach links in Richtung Bettmar abbiegen wollte. Hierbei habe sie offensichtlich den von links kommenden und in Richtung Hoheneggelsen fahrenden 55-jährigen Fahrer eines Pkw übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Fahrerin musste zur weiteren Behandlung in das Klinikum Peine gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Pkw der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahrer eines Lkw wurde gesucht.

Ilsede, Friedrichstraße, 17.11.2020, 12:40 Uhr.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Beamte der Polizei Ilsede den 45-jährigen Fahrer eines Lkw. Auffällig an dem Fahrzeug war, dass ein Großteil der auf der Ladefläche befindlichen Ladung (Dachdeckereizubehör) unzureichend gesichert war. Ein Herunterfallen der Ladung während der Fahrt hätte eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer bedeutet. Eine Weiterfahrt, wie in einem solchen Fall, wurde von der Polizei nicht zugelassen.

Nachdem der Fahrer sich ausgewiesen hatte, konnten die Beamten ermitteln, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Den haftbefreienden Betrag in dreistelliger Höhe entrichtete der Fahrer im Verlaufe der Kontrolle.

Zudem legte er den Beamten eine erloschene Reisegewerbekarte vor. Die Beamten stellten das Gewerbedokument und das Dachdeckereizubehör sicher.

