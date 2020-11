Polizei Salzgitter

Vöhrum: Fahrraddiebstahl, drei mutmaßliche Täter gestellt

Dienstag, 17.11.2020, gegen 22:00 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei Peine am Dienstagabend drei Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren feststellen, die mutmaßlich zuvor ein Fahrrad vom Bahnhof in Vöhrum entwendet hatten. Die Männer führten ein Fahrrad mit, für das kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Peine gebracht. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Peine: Pedelec entwendet

Sonntag, 15.11.2020, 20:00 Uhr, bis Montag, 16.11.2020, 08:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter ein gesichert auf einem Grundstück in Peine, Henselingstraße, abgestelltes Pedelec. Der Wert des Rades der Marke Fischer wird mit zirka 650 Euro angegeben, Hinweise: 05171/999-0.

Peine: Radfahrer nach Unfall gesucht

Dienstag, 17.11.2020, gegen 11:15 Uhr

Am Dienstagvormittag stürzte ein bislang unbekannter Radfahrer nach einer Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich Hannoversche Heerstraße / Fuhsering. Demnach hatte eine Autofahrerin den vorfahrtberechtigten Radfahrer übersehen und war mit diesem kollidiert. Der Radfahrer hatte sich bei dem Sturz offenbar verletzt, setzet seine Fahrt jedoch dennoch fort. Hinweise: 05171 / 999-0.

