Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

53909 Zülpich (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag Vormittag eine 30 jährige Frechenerin als ihr ein 27 jähriger Kreuzauer in die Quere kam. Der junge Mann bog mit seinem Opel-Corsa von der B 265 aus Richtung Rövenich kommend, nach links in die Römerallee ab. Dabei übersah er den ihm entgegen fahrenden VW-Beetle der Fahrzeuglenkerin. Durch den Zusammenprall entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Beide erheblich im Frontbereich beschädigten PKW mussten abgeschleppt werden. Die Frechenerin klagte über Nackenschmerzen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

