Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Automarder schlugen zu

53909 Zülpich (ots)

In der Nacht zum Freitag entwendeten Unbekannte von einem in der Straße Düttling abgestellten LKW Werkzeugkoffer von der Ladefläche. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. In derselben Nacht stahlen Diebe die Kennzeichen (polnische Zulassung) von einem 7er BMW. Der PKW war auf einem Privatgrundstück im Industriegebiet abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen 02251-7990

