Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Waschmaschine brannte

53881 Euskirchen- Großbüllesheim (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (08.50 Uhr) nahm eine Tochter beim Besuch ihrer Mutter Brandgeruch in ihrem Haus an der Friedhofstraße wahr. Als sie nach der Ursache suchte, erkannte sie im Keller eine Rauch- und Flammenentwicklung an der Waschmaschine. Die Tochter informierte die Feuerwehr. Diese löschte die Maschine. Die 84- Jährige Bewohnerin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

