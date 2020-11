POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/ PE/ WF am 17.11.2020 für den LK Peine

Polizei Salzgitter

Diebstahl einer Brieftasche aus einer Handtasche

Peine, Vechelde, Peiner Straße, 12.11.2020, 11:15 Uhr bis 12.11.2020, 11:45 Uhr

Durch ein bislang unbekannten Täter konnte die sich in einer Damenhandtasche befindliche Brieftasche entwendet werden. In der Brieftasche hatten sich diverse Dokumente der Geschädigten befunden. Der Schaden beläuft sich dadurch auf ca. 350EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsvefahren wegen Taschendiebstahl ein.

Trickdiebstahl durch drei unbekannte Frauen

Peine, Pulverturmwall, 16.11.2020, 19:30 Uhr

Unter dem Vorwand, sie würden Süßwaren für ein Seniorenheim sammeln, verschafften sich am Montag drei bislang unbekannte Frauen Zutritt zur Wohnung der 96-jährigen Geschädigten. Während zwei Frauen die Geschädigte in ein Gespräch verwickeln konnten, entwendete die dritte Schmuck aus dem Nachttisch. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5000EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein. Die Polizei appelliert daran, keine fremden Personen in die Wohnung oder Haus zu lassen. In jeden Fall können Sie sich jederzeit an ihre örtlich zuständige Polizie wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Hilfe zur Verfügung.

Dieseldiebstahl durch unbekannte Täter

Peine, Broistedt, Maria-Agnesi-Straße, 06.11.2020, 17:00 bis 16.11.2020, 08:30 Uhr

Während des Wochenendes konnte durch ein oder mehrere Täter unbemerkt Diesel aus zwei Lkw-Tanks entwendet werden. Hinweise auf die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein.

Einbruch in Büroräumlichkeiten

Peine, Am VfB-Platz, 15.11.2020, 13:00 Uhr bis 16.11.2020, 03:45 Uhr

Durch zur Zeit unbekannte Täter wurde ein Fenster im Erdgeschoss eines Gebäudekomplexes aufgehebelt. Durch den oder die Täter wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Aktuell ermittelt die Polizei das erlangte Diebesgut. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein.

