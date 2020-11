POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 17. November 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Einbruch in Imbiss

Sonntag, 15.1.2020, 22:45 Uhr, bis Montag, 16.11.2020, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Aufhebeln eines fdensters in die Räumlichkeiten eines Imbisses in der salzdahlumer Straße in Wolfen-büttel. Nach ersten Erkenntnissen wurden neben Bargeld auch zirka 120 Leergut Pfandflaschen entwendet. Der entstandene Schaden beträgt zirka 500 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: alkoholisiertes Paar gerät in Streit, Polizeibeamtin verletzt

Montag, 16.11.2020, gegen 09:25 Uhr

Ein 22-jähriger Mann und seine 20 Jahre alte Partnerin gerieten am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes am Neuen Weg in einen heftigen und lautstarken Streit. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten das alkoholisierte Paar nur schwer beruhigen. Beide Personen wehrten sich beim Versuch sie zu trennen heftig. Letztendlich konnten sie getrennt werden, beide mussten im Anschluss zu Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Ihnen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig eine Blutprobe entnommen. Ein Alkoholtest hatte zuvor bei der 20-Jährigen einen Promillewert von 2,56 und beim 22-Jährigen von 1,47 Promille ergeben. Beim Einsatz verletzte sich eine Polizeibeamtin und musste anschließend im städtischen Klinikum behandelt werden. Verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des 22-Jährigen sichergestellt, da er mutmaßlich zuvor alkoholisiert mit dem PKW zum Ereignisort gefahren war.

Geschwindigkeitsmessung in Klein Denkte

Die Polizei Wolfenbüttel führte am Dienstagmorgen zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr in Klein Denkte, Donnerburgstraße, dortiger 30 km/h Bereich eine Geschwindigkeitsmessung mit der Laserpistole durch. Es wurde die Geschwindigkeit von 20 Fahrzeugen überprüft. Hiervon waren sieben Autofahrer schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs. Der höchste gemessene Wert betrug 50 km/h.

