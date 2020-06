Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200616 - 0578 Frankfurt: Nachtrag zur Meldung 200609 - 0559: Tatverdächtiger ermittelt und in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots)

(hol) Der Frankfurter Polizei gelang es, einen Einbrecher dingfest zu machen. Der 29-Jährige Mehrfach-/ Intensivtäter war am 08.06.20 in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Frankfurter Berg eingedrungen. Der Mann kommt noch für viele weitere Taten in Betracht. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Am 08.06.20 verschaffte sich ein Unbekannter über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Ulmenrück. Dabei wurde er von der Bewohnerin überrascht und konnte anschließend zunächst unerkannt entkommen. Aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung und ausgewerteter Videoaufnahmen geriet ein 29-Jähriger Mehrfach- /Intensivtäter ins Visier der Ermittler. Der wohnsitzlose Mann war im Anschluss an den Einbruch Am Ulmenrück jedoch untergetaucht. Am 13.06.20 gelang es der Polizei dann, ihn im Stadtgebiet aufzuspüren, festzunehmen und einem Haftrichter vorzuführen. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 29-Jährige steht zudem im Verdacht, noch für zahlreiche andere Einbrüche und Diebstähle verantwortlich zu sein, die in den letzten Monaten im gesamten Stadtgebiet begangen wurden. Die Ermittlungen dauern an.

