Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigung an Schule

Pforzheim (ots)

Unbekannte richteten in der Zeit von Freitagmittag, 13.00 Uhr bis Dienstagmorgen, 08.00 Uhr, am Schulgebäude der Konrad-Adenauer-Realschule zum wiederholten Mal durch Sachbeschädigungen einen hohen Schaden an.

Die Täter warfen Flaschen in eine Fensterfront, sodass drei der Scheiben zu Bruch gingen und hoben eine Tür, die zu einer Feuerleiter im Außenbereich führt, gewaltsam aus den Angeln. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231/186-311 in Verbindung zu setzen.

