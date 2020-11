Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: BAB 1/Neuenkirchen-Vörden - Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

BAB 1/Neuenkirchen-Vörden (ots)

Ein 59-Jähriger war am Dienstagnachmittag mit einem Volvo auf dem Hauptfahrstreifen der BAB 1 in Richtung Münster unterwegs. Als er sich gegen 14.45 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden befand, bemerkte er den vor sich fahrenden Lkw eines 58-Jährigen zu spät. Der Autofahrer wich auf den Überholfahrstreifen aus, geriet dabei ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw gegen das Heck des Lkw. Durch den Zusammenstoß zog sich der 59-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An dem Volvo, der abgeschleppt werden musste, und dem Heck des Lkw entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf ca. 16.000 Euro beläuft.

