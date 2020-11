Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Unbekannte brechen SUV auf und stehlen Navigationsgerät

BelmBelm (ots)

In der Theodor-Heuss-Straße geriet in der Nacht zu Dienstag ein schwarzer Mercedes-Benz GLC ins Visier unbekannter Täter. Diese machten sich zwischen 17 Uhr (Montag) und 09.30 Uhr (Dienstag) gewaltsam an der Fahrertür des SUV zu schaffen, bauten anschließend das Navigationsgerät aus der Mittelkonsole aus und flüchteten mit dem Gerät in unbekannte Richtung. Möglicherweise ereignete sich sie Tat gegen 04 Uhr, Anwohner hörten zu der Zeit verdächtige Geräusche. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 327-3203.

