POL-OS: Bersenbrück - Diesel und Hydraulikflüssigkeit gestohlen

BersenbrückBersenbrück (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Freitagnachmittag (14.30 Uhr) und Montagmorgen (07.30 Uhr) auf eine Baustelle an der Ankumer Straße. Dort machten sie sich gewaltsam an einem Bagger zu schaffen und stahlen Diesel und Hydraulikflüssigkeit. Wer Hinweise zu der Tat gegen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

